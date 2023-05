CULIACÁN._ Los recursos públicos que percibe cualquier institución deben ser revisados y, en el caso de las universidades, esto no equivale a una violación a la autonomía, consideró el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“(La Auditoría Superior del Estado) es una institución que está mandada por la ley para que revise todos los fondos públicos, todos los que administramos, que manejamos dinero público necesitamos que esté revisado... INE, por ejemplo, es autónomo, pues tiene que ser revisado por la Auditoría Superior de la Federación”, apuntó.

“En el caso de las universidades, eso no es un tema de impedimento por la autonomía, no se viola la autonomía. La autonomía es sinónimo de honestidad también, se viola la autonomía cuando no existe manejo honesto de los recursos, eso es violarla internamente; es una mayor violación que la que puede darte la revisión”.