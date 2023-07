Todas las dependencias públicas, todos los funcionarios públicos sin importar su naturaleza jurídica o autonomía deben rendir cuentas del uso que hacen de los recursos públicos, advirtió el Diputado Ricardo Madrid Pérez, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado al recibir el Informe de Labores de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.

La CEAIP atendió más de 21 mil solicitudes en el 2022, de acuerdo con el informe de labores que presentó el Presidente José Luis Moreno López.

El Presidente del organismo de transparencia, José Luis Moreno López, destacó que el organismo garante ha realizado un trabajo importante a favor de la transparencia, la rendición de cuentas y la Protección de Datos Personales en pro de las y los sinaloenses y de la apertura en las instituciones públicas, protegiendo derechos humanos fundamentales y fortaleciendo la democracia.

Ante el Congreso del Estado, Moreno López destacó que las peticiones de información pública incrementaron un 33 por ciento comparado con el año anterior.

“Por categoría, los municipios son los que reciben más solicitudes, tenemos 11 mil 951; luego el Poder Ejecutivo con 5 mil 627; de ahí autónomos, Legislativo, Judicial, sindicatos”, explicó el Presidente de Ceaip.

Según el informe, se logró que el 80.9 por ciento de las resoluciones se modificaran o que los asuntos fueran revocados a favor de los ciudadanos.

Del total atendido fueron 651 solicitudes de datos personales y mil 424 recursos de revisión, mil 970 asuntos en el pleno.

En el evento, el Diputado Ricardo Madrid Pérez, Presidente de la Mesa Directiva de la 64 Legislatura, resaltó que organismos como la CEAIP son importantes porque a los sinaloenses les debe quedar claro en qué se gastan los recursos públicos, siendo la rendición de cuentas la columna vertebral del quehacer público.

“Aquí no hay un quién sí y quién no. Hay que decirlo fuerte y claro: todas las dependencias públicas, todos los funcionarios públicos sin importar su naturaleza jurídica o autonomía deben rendir cuentas del uso que hacen de los recursos públicos”, dijo.

Quien integra el Pleno de CEAIP junto con la Comisionada Liliana Margarita Campuzano Vega y el Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada, abundó que los derechos humanos que tutelan, dan sustancia y eficacia a la democracia constitucional y dotan de contenido al ejercicio cotidiano de lo público y afirmó que la defensa, protección, garantía y ejercicio de estos derechos es lo que hace que la democracia sea vital y útil para las personas.

En representación del Gobernador Rubén Rocha Moya, la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Ramírez Zepeda, aseguró que junto con la Comisión se construye un Sinaloa donde haya transparencia, se rinda cuentas y se combata la corrupción.

“Se construye un Sinaloa transparente que rinde cuentas y lucha contra la corrupción, y eso es uno de nuestros objetivos y se da constancia de las acciones de la CEAIP”, concluyó.

La Diputada Cecilia Covarrubias González, Presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Poder Legislativo, mencionó que CEAIP es una herramienta importante para lograr el objetivo de reducir y combatir la corrupción.

“¿Cuál es la intención? Que se disminuya y combata la corrupción, así de importante es este organismo garante. La cultura de la transparencia no debe quedarse en el discurso sino hacer eco en el actuar gubernamental”, manifestó Cecilia Covarrubias.

Reconoció las labores realizadas por los comisionados de CEAIP como encargados de la transparencia y agradeció al organismo por poseer toda la disposición para colaborar con el Poder Legislativo en los trabajos institucionales que son de su competencia.

El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Jesús Iván Chávez Rangel comentó que la transparencia no es un componente del cual se pueda prescindir o desentender como instituciones públicas.

“No podemos afirmar que se puede ser poquito transparente o transparente a medias, no podemos andar con medias tintas, en transparencia, se es o no es, si no se es transparente no se es democrático, así de sencillo o así de complicado”, aseveró.