$!Toma de la CEDH en Sinaloa: Un riesgo estructural para la protección de los derechos humanos, advierte Red de Periodistas

La Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de Sinaloa manifestó su profunda preocupación ante la toma y el bloqueo de las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en esta ciudad, advirtiendo que esta situación representa un riesgo crítico para la protección de las garantías fundamentales en la entidad.

A través de un posicionamiento público con fecha del 24 de marzo de 2025, la organización señaló que el cierre de las oficinas, que inició el pasado domingo 22 de marzo, ha impedido totalmente el acceso a las instalaciones y la prestación regular de servicios institucionales.

Según los denunciantes, la parálisis del organismo autónomo implica una afectación directa al derecho de acceso a la justicia, la defensa de derechos y la atención integral a las víctimas.

Para los integrantes de la Red, el debilitamiento de las instituciones de derechos humanos es especialmente grave en el contexto actual de Sinaloa, caracterizado por un incremento en la violencia y los riesgos para defensores y periodistas.

El documento subraya que impedir el funcionamiento de estos mecanismos agrava las condiciones de vulnerabilidad de quienes requieren protección urgente.

Si bien el colectivo reconoció plenamente el derecho legítimo a la manifestación por parte de cualquier grupo, enfatizaron que este ejercicio no debe realizarse en detrimento de los derechos de terceros.

La organización reiteró que la defensa de los derechos humanos en el estado exige instituciones que sean no solo fuertes, sino también accesibles y plenamente operativas para la ciudadanía.