$!Toma de protesta de Diputada suplente de Tere Guerra queda opacada por manifestación contra altos cobros de CFE

Este martes rindió protesta Mirna Luz Lora Aguilar como nueva integrante de la 65 Legislatura, luego de que el Pleno del Congreso del Estado la llamara a ocupar la Diputación por el principio de representación proporcional que quedó vacante tras la separación del cargo de María Teresa Guerra Ochoa y el fallecimiento de su suplente.

El Presidente de la Mesa Directiva, Juan Diego Aranzubia Iturrios, fue el encargado de tomar la protesta de ley a la nueva Legisladora.

Sin embargo, el acto protocolario se vio interrumpido por la manifestación de ciudadanos provenientes de distintas comunidades, quienes acudieron al Congreso para exigir una solución a los altos cobros en los recibos de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad.