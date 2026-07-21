$!Toma de protesta de Diputada suplente de Tere Guerra queda opacada por manifestación contra altos cobros de CFE

Este martes rindió protesta Mirna Luz Lora Aguilar como nueva integrante de la 65 Legislatura, luego de que el Pleno del Congreso del Estado la llamara a ocupar la Diputación por el principio de representación proporcional que quedó vacante tras la separación del cargo de María Teresa Guerra Ochoa y el fallecimiento de su suplente.
El Presidente de la Mesa Directiva, Juan Diego Aranzubia Iturrios, fue el encargado de tomar la protesta de ley a la nueva Legisladora.
Sin embargo, el acto protocolario se vio interrumpido por la manifestación de ciudadanos provenientes de distintas comunidades, quienes acudieron al Congreso para exigir una solución a los altos cobros en los recibos de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad.
Mientras se desarrollaba la toma de protesta, las consignas de los manifestantes se escuchaban al interior del recinto, al grado de opacar las voces de los Diputados durante la sesión.
Los ciudadanos exigían una respuesta de las autoridades y reclamaban una intervención del Poder Legislativo ante los elevados montos de los recibos y los cortes de suministro que, aseguran, han afectado a varias familias.
Pese a los reclamos, los Diputados continuaron momentáneamente con el desarrollo de la sesión y con la incorporación de la nueva Legisladora.
Los ciudadanos, por su parte, mantuvieron sus protestas y solicitaron ser atendidos por los representantes del Congreso.
Minutos después de la toma de protesta, ante la insistencia de los manifestantes, el Pleno determinó un receso para instalar una comisión y atender las demandas de los ciudadanos que buscan una solución a la problemática de los cobros de energía eléctrica.