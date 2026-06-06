Toman caseta de cobro de El Limón de los Ramos por altos recibos de la CFE en Culiacán

CULIACÁN._ Como parte de las protestas por los elevados recibos de energía eléctrica, habitantes de la sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán, tomaron la Caseta 10 “Puente Culiacán”, ubicada en la comunidad de El Limón de los Ramos, permitiendo el libre tránsito de los automovilistas sin el cobro de peaje.

El grupo de manifestantes, integrado por alrededor de 20 a 25 personas, arribó a la caseta durante la noche de este sábado como una medida adicional de presión para exigir una solución a los incrementos en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad.

Brígido Lara Quiroz, uno de los afectados, aseguró que permanecerán en el lugar de manera indefinida.

“Aquí vamos a estar hasta que el cuerpo aguante”, expresó.

El manifestante señaló que actualmente participan entre 20 y 25 personas, aunque esperan que este domingo se sumen más habitantes a la protesta.

La toma de la caseta ocurre después de que los inconformes cumplieran nueve días de bloqueo al paso de personal de la CFE hacia las instalaciones de la presa Adolfo López Mateos, en demanda de una revisión a los cobros que, aseguran, se dispararon en diversas comunidades de la sindicatura de Jesús María.