$!Toman Guerreros Azules la CEDH en Culiacán; exigen recomendación general para pago de prestaciones a policías

También denunció que la CEDH ha optado por emitir recomendaciones de manera particular, atendiendo casos aislados en municipios como Ahome y Guasave en lugar de abordar la problemática de forma integral para toda la corporación.

“La exigencia es que se emita una recomendación general que solicitamos desde el año pasado, en marzo de 2025”, compartió Yesenia Rojo.

La protesta, que inició alrededor de las 07:00 horas, es encabezada por la asesora jurídica de Guerreros Azules, Yesenia Rojo Carrizoza, quien advirtió que la toma de las oficinas tiene un carácter indefinido ante lo que consideran una falta de certidumbre y respuesta por parte del organismo.

Integrantes de la organización Guerreros Azules de Sinaloa tomaron la mañana de este lunes las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Culiacán, para exigir la emisión de una recomendación general que garantice el pago de diversas prestaciones adeudadas a policías en todos los municipios del estado.

Entre las demandas, compartieron que destaca el grado inmediato superior, que es un beneficio que permite a los policías subir de rango al jubilarse tras 25 años de servicio, lo cual impacta en su sueldo.

Otra reclamación que explicaron es el pago de quinquenios, que consta de un aumento de 300 pesos por cada cinco años de labor que, según los manifestantes, muchos ayuntamientos no están cumpliendo.

Informaron que solicitan respaldo de la CEDH para que los municipios acaten las demandas ya ganadas por los agentes en los tribunales.

La toma de las instalaciones no estuvo exenta de tensiones, ya que Rojo Carrizoza relató que, al arribar al inmueble, el personal de la Comisión apagó los aires acondicionados como medida de presión, situación que se revirtió tras una discusión con el titular del órgano de control interno.

Asimismo, la representante legal vinculó la falta de respuesta del organismo a una denuncia penal que ella sostiene en contra de Óscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH de Sinaloa por el presunto delito de amenazas y Rojo Carrizoza sugirió que este conflicto personal podría estar influyendo en que no se dé trámite a la petición de recomendación colectiva.

Cerca de 250 personas se movilizaron inicialmente al sitio, aunque la logística del plantón contempla turnos rotativos de entre 50 y 60 agentes para mantener la presencia durante los próximos días.

Los manifestantes permitieron la salida de los trabajadores de la Comisión alrededor de las 15:30 horas, aclarando que no se tiene retenido a nadie ni se ha invadido el área de oficinas privadas o equipos de cómputo, limitándose a ocupar pasillos y la sala de juntas.

“Estamos conscientes de que esto puede durar días porque ya hemos tenido otras manifestaciones y no ha habido interés. Nos vamos a quedar de manera indefinida hasta que haya respuesta”, sentenció.