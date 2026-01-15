$!Toman protesta a Comité de Participación Ciudadana del proyecto de rehabilitación de la Calle Ángel Flores, en Culiacán

Un comité de locatarios, que conforma el Comité de Participación Ciudadana de la obra de rehabilitación de pavimentación con concreto estampado de la calle Ángel Flores, rindió protesta ante la Dirección de Contraloría Social.

El grupo, integrado por cinco ciudadanos, será el encargado de vigilar, observar y reportar que se cumplan las especificaciones establecidas en la obra, la cual cuenta con recursos del Gobierno federal. Al respecto, Jorge Jacobo destacó la relevancia de la nueva normativa que contempla la participación ciudadana en la ejecución y vigilancia de todas las obras realizadas con recursos públicos.

“Nosotros estamos alegres de que se estén realizando estas obras, ya que son para el bien del centro de la ciudad”, expresó el integrante del comité, Jorge Jacobo. En este sentido, los locatarios del sector plantearon la necesidad de considerar otros espacios que también requieren la intervención de las autoridades.