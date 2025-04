Toman receso en audiencia contra presunto asesino de Vivian Karely; quiere otro abogado

Un juez de control ordenó un receso de una hora en la audiencia inicial de Jorge “N”, presunto implicado en el feminicidio de Vivian Karely, quién fue detenido en Sonora el 15 de abril por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

El imputado pidió a la jueza ser defendido por un abogado particular, y señaló que no ha podido contactarlo ya que desde su detención no ha podido acceder a una llamada telefónica.

En la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Zona Centro se informó que solo hay un juez en la guardia por lo que la audiencia inicial comenzó con una hora de retraso.

Jorge “N” es señalado como partícipe de los hechos que derivaron en la muerte de la joven Vivian, quién fue encontrada sin vida la noche del 7 de abril en el fraccionamiento Villa Fontana.

Después de una hora de retraso, Jorge salió a la audiencia acompañado de un oficial y vestido con una sudadera negra, pantalón de mezclilla y sandalias. Se pudo notar que hablaba español de manera parcial.