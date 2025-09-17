$!Tomateros y Canaco Culiacán acuerdan descuentos en carnets para afiliados

Héctor Ley explicó que el acuerdo busca facilitar el acceso de los trabajadores y empresarios al estadio.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por Héctor Ley Pineda, consejero del club, y Guadalupe Zavala Yamaguchi, presidenta de Canaco en Culiacán, quienes precisaron que la promoción estará vigente desde este miércoles y concluirá antes del primer juego de la campaña.

El Club de Béisbol Tomateros de Culiacán y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) establecieron un convenio de colaboración que permitirá a los socios y empleados de empresas afiliadas obtener un 20 por ciento de descuento en la compra de carnets para la próxima temporada.

“Se trata de hacer un traje a la medida para que los patrones y trabajadores puedan comprar sus boletos con un precio más atractivo que hacerlo de manera individual, y puedan disfrutar de esta fiesta deportiva”, expresó.

El directivo agregó que el convenio contempla que las empresas afiliadas a Canaco puedan adquirir los carnets mediante descuentos vía nómina.

“Esto permite a los colaboradores comprar sus boletos de manera más sencilla, cuando de otra forma podría ser difícil”, dijo.

Por su parte, Guadalupe Zavala Yamaguchi agradeció la alianza con el club.

“Este apoyo beneficiará a los más de 900 agremiados y sus colaboradores para que, de manera más económica, acudan al estadio”, dijo.

También adelantó que propondrán a las empresas ofrecer la opción de adquirir los carnets con pagos diferidos hasta en seis meses.

Con este convenio, el club y la cámara buscan fortalecer la asistencia al estadio y fomentar la participación de las familias en la tradicional temporada invernal de béisbol en la capital sinaloense.