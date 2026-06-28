Tormenta daña equipos de la planta San Lorenzo y afecta suministro de agua en el sur de Culiacán

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán informó que la tormenta eléctrica registrada durante la madrugada de este domingo provocó daños en dos equipos de la planta potabilizadora San Lorenzo, lo que ocasiona afectaciones en el suministro de agua potable para las colonias del sector sur de la ciudad.

De acuerdo con la paramunicipal, personal técnico logró reparar uno de los motores afectados; sin embargo, los trabajos para rehabilitar el segundo equipo se extenderán hasta la madrugada de este lunes.

Mientras concluyen las labores, las colonias abastecidas por la planta San Lorenzo presentan baja presión o interrupciones en el servicio de agua potable.

Japac señaló que el personal trabajará de manera ininterrumpida para restablecer la operación de la planta y estimó que el suministro comenzará a normalizarse de forma gradual durante el transcurso del lunes.

La dependencia pidió la comprensión de la ciudadanía por las afectaciones ocasionadas por esta falla derivada de las condiciones climatológicas e informó que mantiene disponible la línea Aquatel 073 para atender dudas, reportes o comentarios de los usuarios.