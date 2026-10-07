Tormenta Tropical Simon podría impactar Sinaloa como huracán categoría 2

La Depresión Tropical 20-E se fortaleció y se convirtió en la Tormenta Tropical Simon, fenómeno que continúa intensificándose y que, de acuerdo con los pronósticos, podría alcanzar la categoría de huracán durante el viernes.

Ante este escenario, Protección Civil Sinaloa mantiene vigilancia sobre la trayectoria del sistema, debido a que los modelos de pronóstico contemplan la posibilidad de que Simon se desplace hacia el sur del Estado el próximo lunes 12 de octubre.

El Coordinador de Protección Civil Sinaloa, Roy Navarrete Cuevas, señaló que el pronóstico actual contempla que Simon podría llegar a Sinaloa, aunque aclaró que todavía puede haber cambios tanto en la trayectoria como en la intensidad del fenómeno.

“Simon se prevé que sea, según el modelo de pronóstico e información que tenemos, que para el día viernes podría ser categoría huracán. El trayecto lleva un cono de incertidumbre, pero finalmente se prevé que el impacto pudiera ser en el estado de Sinaloa”, expresó.

De mantenerse la trayectoria actual, Simon podría impactar en el sur de Sinaloa alrededor de las 6 de la mañana del lunes 12 de octubre, de acuerdo con el pronóstico que mantienen las autoridades y especialistas en Protección Civil.

Navarrete Cuevas indicó que, ante esta posibilidad, el Gobierno estatal mantiene un monitoreo constante y trabaja de manera coordinada con las autoridades de los tres niveles de gobierno para preparar una eventual respuesta.

El funcionario señaló que recibió instrucciones de la Gobernadora Graciela Domínguez Nava para mantener la vigilancia y coordinación ante el desarrollo del fenómeno, como ocurrió con el huracán Polo, que aunque no impactó directamente en Sinaloa, dejó efectos de lluvia en el Estado.

“Comentarles que esta mañana nos reunimos con la Gobernadora Graciela Domínguez para convocar al Consejo Estatal de Protección Civil, pero también vamos a hacer la convocatoria para que los municipios también sesionen sus consejos municipales, donde participamos los tres órdenes de Gobierno”, mencionó.

El Coordinador de Protección Civil llamó a la población a mantenerse informada a través de los comunicados oficiales y a tomar medidas preventivas.

“Es importante que la ciudadanía también se organice, que estemos informados. Lo que es toda la zona costera, la zona de la sierra, estamos trabajando e invitando a que se informen y la parte preventiva”, concluyó.

Por el momento, las autoridades mantienen bajo vigilancia la evolución y trayectoria de Simon, debido a que su intensidad y recorrido todavía pueden presentar cambios durante los próximos días.