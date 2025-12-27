$!‘Tostadito’ y ‘Luna’, los nombres de los nuevos capibaras del Zoológico de Culiacán

CULIACÁN._ Los capibaras que recientemente se incorporaron al Zoológico de Culiacán ya tienen nombre. “Tostadito” y “Luna” fueron los elegidos, informó el recinto tras concluir una dinámica de participación ciudadana para nombrar a los ejemplares.

Los nombres corresponden a la pareja de capibaras, macho y hembra, de aproximadamente 6 meses de edad, que fue presentada el pasado sábado como parte de una nueva adquisición realizada por el Ayuntamiento de Culiacán, con una inversión de 160 mil pesos por ejemplar.

El director del Zoológico, José María Casanova Rodríguez, señaló que los capibaras provienen de un criadero legalmente establecido en el norte del País y fueron adquiridos mediante una comercializadora registrada como Unidad de Manejo Animal.