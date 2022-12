Culiacán | Salud

Toxinas por Marea Roja en playas de Mazatlán no son dañinas: Coepriss

Aunque las pruebas no han arrojado toxinas dañinas, por precaución se recomienda no consumir moluscos bivalvos, en caso de síntomas por intoxicación se recomienda acudir a un centro de salud y no automedicarse