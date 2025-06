$!Trabajador de la UAdeO en Guasave inicia huelga de hambre por presunto despido injustificado

Según su testimonio, la universidad no le pagó la última quincena del viernes 13 de junio ni le otorgaron el bono por el Día del Padre.

Al acudir a la casa de estudios, le informaron que había sido despedido “por órdenes de Culiacán”.

“Fui notificado verbalmente nada más por mi jefe directo Gabriel Beltrán. No presentan ningunos datos, solo fue verbal mi despido (...) nadie me ha puesto pruebas, nadie me ha dado nada.

“Es un despido injustificado y pido mi reinstalación”, pidió Quezada López.