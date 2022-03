$!Trabajadoras de gobierno laboran con normalidad pese a convocatoria de paro nacional Un Día Sin Mujeres

Trabajadoras del Gobierno del Estado acudieron a laborar de forma normal pese a la convocatoria de paro nacional Un Día Sin Mujeres.

En un recorrido realizado por Noroeste en el Palacio de Gobierno se constató que las burócratas se presentaron a cumplir con la jornada laboral.

Algunas comentaron que no se enteraron de la convocatoria de paro nacional, y otras señalaron que aunque convoquen el trabajo no puede detenerse, o que si no se presentaban a trabajar podían descontarles el día.