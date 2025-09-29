$!Trabajadores de IMSS Bienestar bloquean vialidad en Culiacán para exigir basificación

Personal médico y de enfermería adscrito al programa IMSS Bienestar se manifestó este lunes en Culiacán para exigir su basificación.
Los inconformes bloquearon la calle De los Insurgentes, a un costado de Palacio de Gobierno, donde con pancartas y consignas demandaron que el Mandatario estatal, Rubén Rocha Moya, atienda de manera directa su situación.
De acuerdo con los trabajadores, la exigencia principal es contar con certeza laboral y respaldo en el proceso de regularización de plazas, ya que actualmente muchos de ellos se encuentran contratados bajo esquemas temporales.
Las y los manifestantes señalaron que no levantarán la protesta hasta obtener una respuesta clara por parte de las autoridades, pues consideran que su labor en hospitales y clínicas del estado ha sido fundamental para garantizar la atención médica de la población, especialmente en comunidades rurales.