$!Trabajadores de IMSS Bienestar bloquean vialidad en Culiacán para exigir basificación

Personal médico y de enfermería adscrito al programa IMSS Bienestar se manifestó este lunes en Culiacán para exigir su basificación.

Los inconformes bloquearon la calle De los Insurgentes, a un costado de Palacio de Gobierno, donde con pancartas y consignas demandaron que el Mandatario estatal, Rubén Rocha Moya, atienda de manera directa su situación.