Trabajadores de IMSS Bienestar bloquean vialidad en Culiacán para exigir basificación

Enfermeras y médicos se manifestaron a un costado de Palacio de Gobierno para demandar la intervención del Gobernador Rubén Rocha Moya en su proceso laboral
Belem Angulo |
29/09/2025 10:26
Personal médico y de enfermería adscrito al programa IMSS Bienestar se manifestó este lunes en Culiacán para exigir su basificación.

Los inconformes bloquearon la calle De los Insurgentes, a un costado de Palacio de Gobierno, donde con pancartas y consignas demandaron que el Mandatario estatal, Rubén Rocha Moya, atienda de manera directa su situación.

De acuerdo con los trabajadores, la exigencia principal es contar con certeza laboral y respaldo en el proceso de regularización de plazas, ya que actualmente muchos de ellos se encuentran contratados bajo esquemas temporales.

Las y los manifestantes señalaron que no levantarán la protesta hasta obtener una respuesta clara por parte de las autoridades, pues consideran que su labor en hospitales y clínicas del estado ha sido fundamental para garantizar la atención médica de la población, especialmente en comunidades rurales.

