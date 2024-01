Trabajadores docentes de la Universidad Autónoma de Occidente confirmaron haber recibido el pago de la primera quincena de enero, a pesar de las declaraciones del Rector Pedro Flores Leal, que había advertido que no pagaría hasta que no fueran liberadas las instalaciones de Rectoría.

Los profesores consultados mencionaron que fue por la tarde del lunes, alrededor de las 17:00 horas, que llegó la cantidad correspondiente a la nómina a sus cuentas bancarias, aunque uno de ellos dijo que no es basificado y no le correspondía recibir ese pago, debido a que aún no ha dado clases en este reinicio de semestre.

Al respecto, el vocero del Movimiento para la Defensa de la Verdadera Transformación, Marco César Ojeda Castro, reiteró que esta situación se trató de una contradicción del Rector Pedro Flores, debido a que anteriormente había dicho de forma pública que no había problema con los pagos, una versión que cambió el pasado lunes por la mañana.

“Lo que lamentamos nosotros es el triste debut que hace esta persona al frente de la Rectoría, dañando a todos los trabajadores por igual, a propios y extraños, más con el agravante de que es la primera quincena de enero, después de que todas las familias estamos muy gastadas de los gastos decembrinos”.

Consideró que tras la reunión de Flores Leal con el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el Rector pudo haber entrado en razón de que estaba incurriendo en una ilegalidad al amenazar con que no pagarían la quincena a los trabajadores de la Universidad si no cesaba la toma de Rectoría.

“El recurso público en las instituciones siempre se dispersa el día hábil anterior, en este caso como se atravesaba sábado y domingo, a todos los trabajadores de Gobierno del Estado y las demás dependencias se les pago el viernes 12”, aseguró.

“Siempre también se nos paga un día hábil anterior, incluyendo esos casos que cae la quincena el día 15, nos pagan el día viernes, siempre es así, pero esta persona utilizó el chantaje del recurso público, que ya estaba garantizado el pago, ya estaba dispuesto para querer amendrentar a todos los trabajadores”.

Con ello, afirmó que mantendrán los plantones para que Flores Leal no ejerza su cargo en las instalaciones de Culiacán y Los Mochis.