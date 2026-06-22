$!Trabajadores de la UAS exigen apoyo financiero federal y advierten posible suspensión de labores

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa se manifestaron este lunes de manera simultánea en Culiacán, Guamúchil, Los Mochis y Mazatlán para exigir al Gobierno federal la asignación de recursos extraordinarios que permitan a la institución hacer frente a sus compromisos financieros y laborales. Durante la concentración realizada en la explanada de Rectoría, en Culiacán, dirigentes sindicales señalaron que la situación presupuestal de la Universidad se ha vuelto crítica, por lo que solicitaron una respuesta inmediata de las autoridades federales para evitar afectaciones a la comunidad universitaria.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la UAS sección Académicos, Samuel Jesús Castro Camacho, informó que las expresiones de protesta podrían intensificarse en los próximos días si no se obtiene una solución favorable. Explicó que las movilizaciones, que hasta ahora se han desarrollado dentro de espacios universitarios, podrían extenderse a la vía pública mediante marchas y plantones.

Asimismo, advirtió que la falta de recursos podría derivar en un paro laboral a partir del 29 de junio, escenario que impactaría directamente en las actividades académicas y administrativas de la máxima casa de estudios sinaloense.

El dirigente de la sección Administrativos del Suntuas, Isda Bernabé Leal Salazar, señaló que los trabajadores enfrentan incertidumbre ante el riesgo de que no se cubra el pago de la segunda quincena de junio.