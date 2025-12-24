$!Trabajadores de la UAS protestan en plena víspera de Navidad para exigir auditoría forense y respeto

“Demandamos lo que es la auditoría forense antes que cualquier tema, llámese reingeniería, reacomodo, llámese como quiera, requerimos una auditoría forense”, señaló Medrano Palazuelos.

Marco Antonio Medrano Palazuelos, representante de la asociación de jubilados, denunció una serie de irregularidades financieras y violaciones a los derechos contractuales dentro de la Universidad durante la manifestación que se llevó a cabo de las 09:00 a 11:00 horas.

Bajo el sol de la mañana de este 24 de diciembre, mientras la ciudad se preparaba para las festividades, un grupo de trabajadores activos y jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa tomó la Avenida Álvaro Obregón frente a la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario para manifestar su hartazgo ante lo que califican como una violación sistemática a sus derechos laborales y exigir una auditoría forense.

Heriberto Arias Suárez, integrante de la coordinadora del Frente de Defensa de los Derechos Laborales de los Trabajadores de la UAS, indicó que, aunque la administración central anunció el pago para la mañana del 24 de diciembre, muchos trabajadores aún no lo veían reflejado en sus cuentas y subrayó que esto constituye una violación a la ley, ya que la fecha límite para dicho pago era el 20 de diciembre.

“No estamos nosotros conformes todavía, puesto que han anunciado el pago, pero el pago no ha llegado”, compartió Arias Suárez.

Para los manifestantes, el retraso en el aguinaldo es solo la punta del iceberg, ya que existe una preocupación profunda por una reingeniería impulsada por la administración central que pretende crear un fondo con descuentos del 20 al 25 por ciento del salario de los trabajadores.

Este fondo, advirtió, no sería un fideicomiso transparente, sino un recurso administrado directamente por la institución, lo que no garantiza el manejo adecuado del dinero destinado a la jubilación dinámica, además, se denunció el adeudo de la prima vacacional para el personal administrativo y jubilados.

La maestra jubilada, Marta Olga García López, arremetió contra lo que denominó la “casta dorada” de la Universidad y señaló que mientras los trabajadores de base luchan por sus prestaciones, familiares de ex rectores ocupan puestos directivos con salarios superiores a los 50 mil pesos sin haber pasado por los procesos correspondientes.