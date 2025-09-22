$!Trabajadores de la UAS respaldan reingeniería financiera a la institución

Un grupo de más de 30 trabajadores activos de la Universidad Autónoma de Sinaloa contratados a partir de 2016 manifestó su respaldo a la propuesta de reingeniería financiera impulsada por la administración universitaria. Los universitarios expresaron que esta permitirá recuperar y mantener el derecho a la jubilación dinámica, tanto para las generaciones pasadas como para las futuras. Señalaron que su postura se basa en un llamado a la “solidaridad intergeneracional”, pues, la medida no solo asegura un beneficio laboral, sino que también busca dar viabilidad económica a la UAS.

“El llamado que hacernos ahorita a los docentes, en este caso a trabajadores de la generación de 2016, es a la solidaridad intergeneracional, se ha propuesto una reingeniería administrativa y operativa en la Universidad Autónoma de Sinaloa y estamos en el entendido todos de apoyar esa propuesta”, destacó Giovanni Azael Chávez Piña, docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. “Primeramente porque nos está regresando un derecho que se había perdido anteriormente, que es la jubilación dinámica para las generaciones del pasado, del presente y obviamente del futuro”, expresó. De manera simultánea a este respaldo, un grupo de jubilados sindicalizados se manifestaron en contra de este proyecto en el Palacio de Gobierno. Entre los señalamientos aquejaron que los cambios proyectados impactarían principalmente a quienes menos perciben en la institución, además de una reducción en los ingresos por jubilación, recortes a prestaciones como la prima vacacional y los aguinaldos. En ese sentido, los trabajadores de la generación 2016, indicaron que reconocen como legítimas sus demandas, pero que la reingeniería constituye una propuesta de cuidado y viabilidad financiera para la propia institución.