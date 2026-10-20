$!Trabajadores de Salud exigen pago de prestación por laborar en áreas de riesgo

Trabajadores del sector salud solicitaron al Congreso de Sinaloa que gestione ante el Gobierno del Estado el otorgamiento del concepto 30, una prestación económica destinada al personal que realiza labores en condiciones de riesgo y que, aseguran, no se les ha concedido. Rafael González Núñez, colaborador del Laboratorio Estatal de Salud Pública, explicó que esta prestación beneficiaría a trabajadores que están expuestos a riesgos por las actividades que desempeñan, entre ellos personal de laboratorio, químicos, enfermería y vectores, entre otras áreas.

Detalló que el concepto contempla días de riesgo y un incremento salarial proporcional a las condiciones en las que cada trabajador realiza sus funciones. “Dependiendo como le digo, yo soy químico, por ejemplo serían unos 3 mil o 3 mil 300 extra pero nunca lo hemos tenido, recibimos la base en el 2022, se fueron basificando por etapas, pero no lo tenemos ningún trabajador”, expresó.

González Núñez señaló que, pese a las gestiones realizadas durante los últimos años, la prestación no se ha concretado. Indicó que, como respuesta, el Gobierno estatal ha argumentado la falta de recursos para cubrirla. “Las autoridades siempre normalmente lo que manejan es la escasez de recursos, pero pues nos hemos dado cuenta que ha habido beneficio de este concepto a personal sindicalizado, porque tenemos un sindicato el cual a veces se va todo ese recurso a ese personal que está ligado a ciertos sindicatos y a nosotros los normalizados no hemos tenido la oportunidad de poder ingresar”, mencionó.