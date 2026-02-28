$!Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán operan como ‘staff’ en evento de Sheinbaum

Funcionarios del Ayuntamiento de Culiacán realizaron labores de logística y coordinación como parte del ‘staff’ durante el evento de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Culiacán, donde supervisaron accesos y la movilización de asistentes la mañana de este sábado.
Entre ellos se identificó a Francisco Villa Félix, quien se desempeña como director de Educación Municipal y El titular actual del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, José Alberto Beltrán Figueroa, portando un gafete con la leyenda “Staff” mientras coordinaban la entrada de camiones urbanos que trasladaban personas al evento.
En estas tareas también participó Miguel Ángel Calderón Espinoza, director de Asuntos Jurídicos del Gobierno Municipal, quien realizó funciones de apoyo en la logística.
Asimismo, se observó a José Ernesto Peñuelas Castellanos, secretario del Ayuntamiento de Culiacán, involucrado en actividades de organización.
De acuerdo con lo observado, parte de la coordinación se llevó a cabo sobre la carretera Culiacán–Imala, alrededor de las 8:00 horas de este sábado, donde Roberto Alfonso Zazueta Tapia, gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, participaba en la organización del tránsito y la logística del evento.
Las labores se realizaron antes de las 11:00 horas, previo al desarrollo del evento encabezado por la mandataria federal.