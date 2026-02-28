$!Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán operan como ‘staff’ en evento de Sheinbaum

Funcionarios del Ayuntamiento de Culiacán realizaron labores de logística y coordinación como parte del ‘staff’ durante el evento de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Culiacán, donde supervisaron accesos y la movilización de asistentes la mañana de este sábado.

Entre ellos se identificó a Francisco Villa Félix, quien se desempeña como director de Educación Municipal y El titular actual del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, José Alberto Beltrán Figueroa, portando un gafete con la leyenda “Staff” mientras coordinaban la entrada de camiones urbanos que trasladaban personas al evento.

En estas tareas también participó Miguel Ángel Calderón Espinoza, director de Asuntos Jurídicos del Gobierno Municipal, quien realizó funciones de apoyo en la logística.