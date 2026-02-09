$!Trabajadores del Conalep intentan irrumpir en la Semanera del Gobernador en Palacio de Gobierno

“Vamos a propiciar un encuentro para que se configure una primera, segunda y las que sean necesarias ofertas, y que se construya un acuerdo propio, con temas muy particulares de sus condiciones laborales”, expresó.

Cuestionado sobre lo ocurrido, el Gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que su administración está abierta al diálogo, pero dejó en claro que las demandas deben atenderse conforme a la normatividad institucional y a los contratos colectivos vigentes.

El incidente ocurrió mientras se desarrollaba la conferencia semanal del Mandatario estatal, cuando los inconformes intentaron ingresar al recinto para manifestar su inconformidad, lo que fue contenido por personal de seguridad y organización del evento.

Un grupo de trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) intentó irrumpir este lunes en la Semanera del Gobernador Rubén Rocha Moya, realizada en el Palacio de Gobierno, para exigir atención a diversas demandas laborales.

Rocha Moya señaló que no es posible resolver las exigencias “de sombrerazo”, ya que existen reglas claras que rigen a todos los trabajadores del subsistema.

El Gobernador subrayó que cualquier adeudo debidamente acreditado será cubierto de inmediato, siempre y cuando esté contemplado dentro del marco legal.

“Todo lo que acrediten que esté pendiente, conforme a su contrato colectivo, se los resolvemos inmediatamente. No tenemos ninguna reticencia: si hay alguna deuda, hay que cubrirla de inmediato”, afirmó.

Finalmente, indicó que el caso será atendido a través de los canales institucionales correspondientes y que la Secretaría involucrada deberá dialogar directamente con la dirección del Conalep para dar seguimiento puntual a la situación.

El reclamo se desprende de una serie de manifestaciones que se han realizado en el estado, y la de este lunes sería la tercer manifestación realizada por los trabajadores de Conalep en el estado.

Las manifestaciones son para exigirle al Gobierno de Sinaloa que gestione un presupuesto de 50 millones de pesos que se necesitan para jubilar a trabajadores que ya cumplieron su etapa laboral.

En Sinaloa habría 80 maestros que están a la espera de los recursos extraordinarios, en promedio necesitan 80 millones de pesos, para resolver las liquidaciones de los trabajadores en proceso de jubilación, de acuerdo a un entrevista realizada por Noroeste con el grupo de manifestantes.