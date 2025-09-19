$!Trabajadores del DIF Culiacán protestan por recorte a sueldos; acusan retiro de prestaciones desde enero

Desde las primeras horas de este viernes, un grupo de aproximadamente 60 trabajadores del DIF Culiacán mantiene una manifestación en las instalaciones del organismo, en protesta por recortes a sus sueldos y prestaciones que aseguran fueron retiradas de manera injustificada desde enero de este año.

Mercedes Leal, empleada con 18 años de antigüedad, señaló que el origen del conflicto es el retiro del 6 por ciento de un complemento salarial logrado en el contrato colectivo del STASAC, el cual dejó de aplicarse a partir de enero de 2025.

Explicó que, pese a los reclamos y demandas presentadas, no han obtenido solución y, por el contrario, en julio también les fue suspendida la prima vacacional, sin embargo se manifestaron y fue devuelta.

Pero, indicó que el 15 de septiembre les retiraron el complemento a su sueldo.