Trabajadores del Hospital de la Mujer reciben pagos atrasados, después de manifestarse

Derivado de la manifestación que realizaron el pasado viernes 17 de abril, los trabajadores del Hospital de la Mujer, en Culiacán, quienes tenían un retraso en el pago de la primera quincena de abril, recibieron su retribución después de dos días de atraso a su pago correspondiente, confirmó Noroeste con los afectados.

Los trabajadores del rubro U013, correspondiente al área “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”, llevaron a cabo el pasado viernes 17 de abril una asamblea permanente debido a un atraso en el pago de la primera quincena de abril.

Esta no es la primera vez que se presenta un atraso en los pagos quincenales; de acuerdo con la delegada Martha Garcia, han pasado hasta cinco días sin recibir su quincena en tiempo y forma.

En esta ocasión solo fueron dos días, pero que, de acuerdo a los trabajadores les causan grandes afectaciones, además de no recibir ningún comunicado ante el incumplimiento de su pago.

Esta situación no es exclusiva del Hospital de la Mujer, sino que se extiende por todo el Estado; eran alrededor de mil 600 trabajadores de distintos centros de salud y hospitales integrales los que presentaban retraso en el abono a su quincena, incluyendo el IMSS Bienestar de Escuinapa que actualmente se encuentra laborando con normalidad.

El motivo de la manifestación pacífica era exponer los retrasos en sus pagos, que no es la primera vez que pasa y que no se recibe ningún acercamiento por parte de las autoridades; asimismo, tampoco hay comunicados explícitos acerca del porqué del incumplimiento de los pagos.

Es por ello que recurren a las asambleas permanentes para ejercer presión ante el incumplimiento y que así puedan recibir su retribución correspondiente.