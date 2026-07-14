$!Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Culiacán protestan por falta de aire acondicionado y deterioro de instalaciones

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron este martes en Culiacán para denunciar las condiciones en las que laboran, al asegurar que la falta de aire acondicionado, el deterioro de las instalaciones y la insuficiencia de espacios afectan tanto a los empleados como a los usuarios que acuden diariamente a realizar trámites. Los inconformes señalaron que las altas temperaturas registradas en la entidad han vuelto prácticamente imposible permanecer durante la jornada laboral en algunas áreas del edificio, debido a que los equipos de aire acondicionado presentan fallas o no funcionan.





Además, expusieron que el inmueble requiere mantenimiento, ya que existen diversas deficiencias en la infraestructura que no han sido atendidas, mientras que el espacio disponible resulta insuficiente para el número de trabajadores y la carga de trabajo que enfrenta el órgano jurisdiccional. Indicaron que esta situación repercute en la prestación del servicio de impartición de justicia, pues tanto el personal como los ciudadanos deben permanecer en condiciones inadecuadas mientras esperan o realizan diligencias.





Los trabajadores hicieron un llamado a las autoridades competentes para que se destinen recursos que permitan reparar los sistemas de climatización, dar mantenimiento al edificio y mejorar las condiciones de los espacios de trabajo, con el fin de garantizar un ambiente laboral digno y un servicio adecuado para la población.