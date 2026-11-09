$!Trabajadores del Poder Judicial Federal en Culiacán mantienen protesta contra evaluaciones

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación con sede en Culiacán se manifestaron este lunes en rechazo al Acuerdo General 25/2026, publicado el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se establecen evaluaciones al personal que, de acuerdo con los inconformes, podrían derivar en la separación de sus empleos. La protesta fue encabezada por empleados de los juzgados de distrito, tribunales colegiados y del Centro de Justicia Penal Federal en Culiacán, quienes señalaron que no están en contra de someterse a evaluaciones ni de recibir capacitación, sino de que los resultados puedan utilizarse como argumento para terminar su relación laboral. Ramiro de León Cantú, secretario de juzgado y uno de los trabajadores que participó en la manifestación, explicó que el personal ya cuenta con mecanismos de evaluación y capacitación para acceder a determinados cargos dentro del Poder Judicial. “Nosotros nunca le hemos temido a las evaluaciones ni a la capacitación. Incluso la mayoría, yo como secretario de juzgado para acceder al cargo, tuve que presentar un examen de oposición y después un curso que duró todo un año”, expuso.

Sin embargo, advirtió que el acuerdo establece la posibilidad de separar del empleo a quienes no acrediten las evaluaciones, lo que consideró una amenaza para la estabilidad laboral de quienes cuentan con una base sindical o nombramientos indefinidos. “Eso va a una controversia clara en contra de la estabilidad laboral que ya tenemos aquellas personas que ya gozamos de base, una base sindical, o los compañeros que son de confianza, ya cuando tienen el nombramiento indefinido equivale como a una base”, manifestó. De León Cantú señaló que, aunque representantes de los tres sindicatos del Poder Judicial sostuvieron una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente del Órgano de Administración Judicial y magistrados, y se informó sobre un acuerdo para retirar del documento las referencias a la separación del cargo, consideran que esto no resuelve el problema de fondo. Explicó que el artículo 35, fracción cuarta, de la Ley de Carrera Judicial contempla como causa de separación del empleo no acreditar las evaluaciones que realice el Órgano de Administración Judicial. “De ahí que solamente nosotros sentimos que son palabras para apaciguar el movimiento y para meternos a laborar”, sostuvo.

Por ello, los trabajadores demandan que se modifique la legislación para eliminar la posibilidad de que reprobar una evaluación sea motivo de terminación laboral. “Nosotros lo que decimos, ok, si dejan las evaluaciones o no, tenemos ningún problema, pero queremos que se suprima todo aquel indicio de que pueda llegarse a una terminación laboral por causa de esas evaluaciones”, afirmó. Otro de los aspectos que genera preocupación entre los empleados son los criterios considerados subjetivos, pues parte de la calificación dependerá de la evaluación de superiores jerárquicos y compañeros de trabajo. El secretario de juzgado explicó que, en el caso de quienes ocupan ese cargo, serán evaluados por jueces o magistrados, pero también por sus pares, incluso mediante comparaciones de productividad entre trabajadores que pueden tener funciones distintas. “Tus compañeros, tus otros siete secretarios también te van a evaluar y te van a hacer una comparativa en productividad con los demás compañeros, siendo que a veces por las formas de organización todos tienen distintas funciones”, señaló. Agregó que la falta de claridad sobre los criterios de evaluación podría abrir espacio a decisiones influenciadas por conflictos personales o diferencias con los superiores jerárquicos. “Si llega a haber alguna cuestión personal que sea ajena a las labores, pues puede influir en esos resultados”, advirtió. Sobre la continuidad de la protesta en Culiacán, De León Cantú indicó que los trabajadores decidieron mediante una consulta interna mantener el paro de labores, aunque reconoció que otras sedes del País optaron por no continuar debido a las presiones que enfrentan. Precisó que los empleados permanecerán en sus centros de trabajo, pero concentrarán sus actividades en hacer visible su inconformidad desde el exterior de las instalaciones.