Trabajadores del sector salud se manifiestan en Palacio de Gobierno; quieren bases y bonos

Trabajadores del sector salud se manifestaron en el Palacio de Gobierno para exigir bases federales y el cumplimiento al reparto del bono por riesgo de trabajo.

Las manifestaciones, que fueron dos por separado, se realizaron este lunes al mismo tiempo que la conferencia de prensa del Gobernador Rubén Rocha Moya.

Los manifestantes que exigen bases federales son personal de enfermería que dependiendo del sistema IMSS y se encuentran solicitando su contratación con base al IMSS Bienestar.

El grupo de enfermeras viajó desde Mazatlán a la capital sinaloense y señalaron que son al menos 32 trabajadores de salud con los mismos reclamos.

Por otra parte también se manifestó un grupo de personas que ya se encuentran basificados a nivel estatal, pero no les han pagado el concepto 30, conocido como bono por riesgo de trabajo.

Las manifestaciones se instalaron en el patio del Palacio de Gobierno esperando ser atendidos por el Gobernador Rocha Moya.