Trabajadores no quieren jornada laboral de 40 horas, quieren ganar dinero, dice Coparmex Sinaloa

Los trabajadores no ven como prioridad una reducción a la jornada laboral de 40 horas a la semana, sino en percibir mayores ingresos para subsistir, aseguró la delegación de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Sinaloa.

En ese sentido, la presidenta de Coparmex, Martha Reyes Zazueta, apuntó que el reducir las horas laborales a la semana impactará a algunos giros comerciales, lo cual supondrá una afectación a los ingresos de los empleados.

“Están en un enfoque equivocado creyendo que con eso al colaborador lo están protegiendo y son los mayores perjudicados. Por ejemplo en la cuestión jornaleros viene a limitar, ellos vienen a trabajar, no vienen de vacaciones”.

“Siempre estamos cuidando la integridad, vayan a mi empresa, yo les doy suero, les exijo que tomen suero a las 10 de la mañana, les tengo psicólogo, les tengo medicamento, les tengo todo, porque no son las 40 horas, ellos quieren ganar dinero que les alcance para llevarle a sus familias”, declaró Reyes Zazueta.

Enfatizó que, en el contexto actual, reducir las horas de trabajo en la semana únicamente perjudicará a los trabajadores, porque al tener menos tiempo laboral, no podrán aspirar a mayores ingresos.

“Muchos colaboradores están inquietos, de que entonces ya no va a haber aumento, porque cómo le vamos a dar un aumento a alguien si le vamos a reducir las horas”, dijo.

Señaló que el Gobierno enfoca de manera equivocada las prioridades actuales, ya que se necesita recuperar condiciones de seguridad que permitan el desarrollo económico, antes que pensar en reformas laborales.

“Ahorita enfóquense en traernos la seguridad, ahorita enfóquense en que no maten madres en las escuelas delante de los hijos, ahorita enfóquense en que no se maten niños, enfóquense en que los niños vayan a la escuela y que no tengan miedo”.

“Estas leyes no suman ahorita, no estamos en contra de ellas, pero ahorita si nos sentamos con todo el ser humano, es no morirse, es que tú tengas la garantía de que el dinero va a entrar a tu bolsa y vas a poder llevarle el sustento a tu familia”, sostuvo la presidenta de Coparmex Sinaloa.