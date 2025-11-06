Trabajadores y maestros jubilados llevan nueva manifestación al Congreso de Sinaloa

Un grupo de trabajadores jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa se congregó en el Congreso del Estado para manifestarse en contra del rechazo a la reingeniería financiera impulsada por la institución, y exigir el pago de las primas vacacionales y la salida del Rector Jesús Madueña Molina de la institución.

Fue alrededor de las 10:00 horas de este jueves que los empleados jubilados se reunieron a las afueras del recinto legislativo para ingresar y estar presente en la sesión ordinaria de hoy.

Durante la manifestación la presidenta de los Trabajadores Jubilados de la UAS, Florina García Bojórquez, señaló que se realizarán las manifestaciones necesarias para que los escuchen.

“Nosotros tenemos que triunfar, porque esto es de justicia laboral”, comentó García Bojórquez.