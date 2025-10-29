$!Trabajan carteros bajo protesta en Culiacán; exigen mejoras laborales

“Tenemos ya muchos años con estas situaciones tan precarias, tanto como los sueldos para los empleados postales, como falta de vehículos, instalaciones dignas. Entonces, como la autoridad no nos voltea a ver, decidimos empezar a trabajar bajo protesta”, comentó Bátiz Rangel.

Además la acción se replica en todos los compañeros de la república mexicana y de la base sindicalizada a nivel nacional, pues se están uniendo con el motivo de llamar la atención de las autoridades correspondientes para que apoyen la institución para poder realizar su labor de manera óptima.

Martha Karina Bátiz Rangel, secretaria estatal de los trabajadores del Servicio Postal Mexicano, compartió que en el estado de Sinaloa hay 302 empleados en conjunto que van a trabajar como protesta.

CULIACÁN._ Trabajadores de la oficina de Correos en Culiacán comenzó una protesta laboral para protestar por las malas condiciones en que se encuentran las instalaciones y las situaciones precarias en sueldos de empleados.

El personal compartió su inconformidad como el cartero Raúl Flores Rincón, quien dijo no tener su vehículo de trabajo y que las unidades de transporte en buenas condiciones se tienen que compartir entre el personal para poder distribuir los encargos, por lo que resultan insuficientes.

“Si te ponchas, pues en su mayoría la verdad tú estás poniendo refacciones, tú estás poniendo cámaras, tú estás poniendo la mano de obra, sobre todo cámaras. La cámara, porque te ponchas y lo estás pagando tú de tu bolsillo y pues aquí no se te regresa para terminar sacando el trabajo”, comentó Flores Rincón.

También compartió que la última vez que los dotaron de nuevos transportes fueron motos que recibieron aproximadamente hace cuatro años, pero como las operaciones que se hacen a diario son de 07:00 a 15:30 horas, pues las unidades ya presentan un deterioro.

“Te puedo hablar de lo que tengo aquí, que yo tengo siete años apenas. Ya desde entonces hay carencias y de tiempo atrás vienen arrastrando muchas más. O sea, a mí me está tocando, imagínate los vehículos nuevos que ya no son nuevos, la realidad es que le metes mucha carrilla y pues en un año una moto aquí realmente ya debería de ser obsoleta”, comentó.

Los encargados del área de distribución son 38 compañeros que además de hacer entregas de los paquetes tienen que regresar a las instalaciones cuando acaben sus respectivas entregas para acomodar los encargos que se tienen que llevar a sus respectivas rutas.

Además es poco personal y no cuentan con las herramientas necesarias.

Otra que hicieron es que las instalaciones se sostienen por parte de los mismos trabajadores, pues han tenido que pintar, realizar trabajos de plomería o electricidad, ya que si no hacen este tipo de actividades sería muy incomoda trabajar en las instalaciones obstaculizando el trabajo.