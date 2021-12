Trabajo de Auditora de Sinaloa deja a desear, señalan en Congreso del Estado

Cuestionamientos de diferentes temas derivados de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior del Estado se realizaron a su titular Emma Guadalupe Félix Rivera, al ser citada en el Congreso de Sinaloa a comparecer ante diputadas y diputados que se refirieron a las sanciones, observaciones, IPES, fideicomisos y demás preguntas.

El Diputado priísta Sergio Mario Arredondo Salas, Presidente de la Comisión de Fiscalización, indicó que el informe de gestión presentado por la ASE, sin ser óptimo, da cuenta de la etapa de madurez institucional en la que se encuentra, da cuenta de los cambios cualitativos y cuantitativos, pero también de metas que se encuentran pendientes por alcanzar.

Marco Antonio Zazueta Zazueta, secretario de la Comisión, a nombre de Morena, aseguró que la ASE al frente de Félix Rivera ha tenido pocos resultados en prevención, denuncias penales presentadas, sanciones, recuperación de recursos por malos manejos de funcionarios públicos detectados en las auditorías.

“Las denuncias presentadas son únicamente de la administración de Mario López Valdez, y a pesar de llevar 3 ejercicios auditados de la administración de Quirino Ordaz Coppel, no se han presentado denuncias penales ya que la última denuncia presentada fue el 2 de mayo de 2019, advirtiéndose irregularidades iguales o mayores a las encontradas en los períodos que sí se denunció”, dijo.

El Diputado morenista César Ismael Guerrero Alarcón cuestionó que a la ASE por omitir revisar a fondo temas como el adeudo de mil 260 millones de pesos en el fideicomiso del Instituto Pensiones del Estado de Sinaloa, el fideicomiso de ahorro de trabajadores relacionado con la propiedad de la Unidad de Servicios Estatales y el de la autopista Benito Juárez.

“Son omisiones que sin duda reducen la confiabilidad para el cumplimiento de las responsabilidades en la revisión y fiscalización de cuentas públicas. Sus omisiones en relación a los fideicomisos violentan la ley de la Auditoría Superior, son disposiciones que han sido pasadas por alto”.

La Diputada Nela Rosiely Sánchez Sánchez, de Morena, también tocó el tema referente al desvío de recursos en el IPES en las dos últimas administraciones estatales.

“Las diputadas y diputados de Morena observamos una inconveniente superficialidad con la que el órgano fiscalizador atiende la evidente apropiación del Ejecutivo de las cuotas descontadas a sus trabajadores para ser destinadas al IPES, ya que producen un serio quebranto al instituto. ¿Por qué no actuó contra el robo en el IPES?”, ciestionó.

La morenista Rita Fierro Reyes, cuestionó que el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel no presentó un plan de obras públicas que estaba obligado a presentar para que el Congreso del Estado asignara los recursos correspondientes, y sin embargo realizó obras para beneficiar a particulares, sobre todo en lo que tiene que ver con construcción y remodelación de estadios de futbol y beisbol.

“La negligente actuación del órgano técnico de fiscalización, en los anteriores casos, mostrada en la ausencia de observaciones a la aplicación discrecional de recursos. Me veo en la necesidad de preguntarle sobre la tibieza de sus acciones, señora auditora, pero díganos mejor: ¿Por qué protegió desde la Auditoría el oscuro gasto en materia de obras públicas?”, indicó.

La Diputada Cecilia Covarrubias González dijo que la sociedad sinaloense requiere a alguien al frente de la ASE que entienda que se audita a las dependencias para fincar responsabilidades en el combate a la corrupción.

“Ojalá que sea usted, o a quien le toque, tiene que entender esa máxima y el conocimiento técnico. Sí hay el material para generar las denuncias penales correspondientes, sí lo hay, pero falta voluntad”, aseguró.

Rosario Guadalupe Sarabia, del PAS, aseveró que Sinaloa requiere de instituciones de fiscalización con el objetivo de combatir la corrupción porque no es posible que la ASE argumente que no hay indicios para denunciar a funcionarios por malos manejos de los recursos públicos.

“¿Cómo es posible que nos diga que no hay indicios? Creo que a los sinaloenses nos queda mucho a deber la manera cómo está siendo manejado este órgano fiscalizador. Creo que los sinaloenses merecemos más transparencia. La exigencia de la sociedad sinaloense es cero corrupción. En esta materia se nos está quedando mucho a deber”, manifestó.

El Diputado Pedro Villegas Lobo felicitó a las y los trabajadores de la ASE por las funciones realizadas y preguntó acerca de cuántos son los expedientes que están en análisis y que pudieran llegar a los tribunales correspondientes por presuntos malos manejos en la administración pública.

La titular de la ASE señaló que son 210 expedientes los que se analizan y es posible que se destinen al Tribunal de Justicia Administrativa, y 11 más que quizás se vayan por la vía penal.

Alba Virgen Montes Álvarez, del Partido Sinaloense, dijo que si la ASE no ha encontrado indicios sólidos con carácter doloso o con intencionalidad desde 2019 la deja insatisfecha.

“En las denuncias penales no hay una responsabilidad. La Fiscalía no actúa, se le da la denuncia pero no actúa, de las 19 que usted ha interpuesto. Cerraría diciendo que nos falta mucho aquí en la Legislatura en legislar y precisar todo el proceso a seguir porque es el dinero del pueblo el que no está siendo bien direccionado. Nos queda una gran tarea”, expresó.

El Diputado del PAS, Gene René Bojórquez Ruiz, indicó que la ASE ha fallado porque se le ha destinado 564 millones de pesos desde 2017 a la fecha, por 39 millones recuperados por el órgano fiscalizador, además que actualmente hay 600 millones pendientes por solventar por las dependencias.

“Nos ha salido más caro el caldo que las albóndigas. ¿Por qué no se ha actuado de manera correcta? Y ver la manera de que no se use este órgano con fines partidistas. Si vamos a actuar de esta manera que no damos resultados a la sociedad, pues está difícil. Los número ahí están, los números duelen. El resultado está a la vista de todos y es un resultado desafortunado para la sociedad sinaloense”, refirió.

María del Rosario Osuna Gutiérrez, del PAS, indicó que el manejo de los recursos de manera irregular es una constante en la entidad y por lo tanto debe haber sanciones contra esas anomalías administrativas porque es una afectación al patrimonio de los gobiernos.

“No encuentro las respuestas a mis preguntas, Auditora. Considero que la Auditoría Superior, sin demora, debe llevar a cabo las acciones necesarias para evitar que se sigan comprometiendo las finanzas públicas de una manera tan irresponsable”, dijo.

Viridiana Camacho Millán, también del PAS, refirió que la ASE está estrechamente vinculada al Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción por lo que debe dar respuesta al desvío en el fondo de pensiones del IPES.

“Puedo decir tristemente que su respuesta muestra una actuación muy pobre de la institución que dignamente representa y deja mucho que desear porque no nos explica los aportes de la ASE al sistema anticorrupción”, señaló.