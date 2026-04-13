$!Trabajo infantil en Sinaloa: Un sistema que falla y empuja al abandono escolar

Detrás de cada niño o niña que trabaja en los cruceros o calles de Sinaloa no hay una elección personal, sino un sistema que ha fallado en garantizarles condiciones mínimas de bienestar y permanencia en las aulas. Para Mexicanos Primero Sinaloa, organización defensora del derecho a la educación, el trabajo infantil no es solo una consecuencia de la pobreza, sino un factor crítico que erosiona activamente el derecho a la educación. Nuria González Elizalde, directora general de la organización, advierte que el fenómeno del abandono escolar no ocurre de forma repentina ni es una decisión voluntaria del estudiante. “Cuando un niño tiene que trabajar, no está eligiendo entre la escuela y el empleo, está respondiendo a un sistema que no le garantizó ninguna de las dos cosas”, señaló González Elizalde. Aunque combinar el estudio con actividades laborales no siempre expulsa al menor de forma inmediata de su carrera educativa, genera un riesgo acumulado. En materia educativa, el trabajo infantil impacta directamente en tres vertientes como el aumento del ausentismo escolar, la reducción del rendimiento académico y el debilitamiento del vínculo emocional y formativo del estudiante con su escuela. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del año 2022, en México existen 3 millones 700 mil niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil. La brecha se hace evidente al analizar la asistencia: mientras que el 10 por ciento de los niños que van a la escuela trabajan, la cifra se dispara al 36 por ciento de niños trabajando entre aquellos que no van a clases.

Nuria González Elizalde, directora general de Mexicanos Primero Sinaloa.

Esto significa que un menor fuera del sistema educativo tiene más de tres veces de probabilidad de estar trabajando. Sinaloa ante el reto de la permanencia tras el impacto de la pandemia y el contexto de violencia que atraviesa el estado, Mexicanos Primero ha identificado una caída importante en la retención escolar. Si bien se espera que la Secretaría de Educación Pública y Cultura publique datos actualizados hacia finales de año, la organización presentará hoy martes 14 de abril una investigación detallada sobre el abandono escolar. El estudio preliminar sugiere que las zonas menos urbanizadas y con mayor vulnerabilidad socioeconómica son los focos rojos donde el trabajo infantil se convierte en el principal empuje hacia fuera de las escuelas. Para la organización, es urgente que el Estado implemente estrategias de recuperación de aprendizajes y diagnósticos claros que permitan identificar a los niños en riesgo antes de que el ausentismo se convierta en una salida definitiva del sistema educativo.





Sipinna llama a la denuncia ciudadana y a no dar dinero en las calles El fenómeno del trabajo infantil en las calles de Culiacán no es solo un problema de falta de ingresos, sino una compleja red de situaciones que van desde la omisión de cuidados hasta la explotación, advirtió Elisa de Fátima Serrano Carreón, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes municipal en Culiacán. De acuerdo con la funcionaria, Culiacán ha sido pionero en la implementación de estrategias para retirar a los menores de la vía pública. Una de las iniciativas más destacadas, vigente desde hace aproximadamente cuatro años, consistió en la colocación de pendones por toda la ciudad instando a la ciudadanía a no dar dinero a los niños en situación de calle. Serrano Carreón calificó esta campaña como exitosa, señalando que ha logrado que los cruceros de la ciudad ya no estén poblados por infantes trabajando, un modelo que incluso ha sido replicado en otros estados por sus resultados positivos en la generación de conciencia social. La titular de Sipinna enfatizó que no se puede generalizar la razón por la cual un niño termina trabajando en la calle. “Cada caso es uno en particular y cada colonia de Culiacán tiene problemáticas específicas”, señaló Serrano Carreón. Mientras algunos menores salen a la calle por un deseo genuino de ayudar a sus padres, otros lo hacen bajo explotación, por omisión de cuidados o por usos y costumbres de su comunidad. El objetivo fundamental de la institución es garantizar que se respeten los derechos de la niñez, que incluyen desde el acceso a un acta de nacimiento y educación, hasta el derecho a la alimentación y el amor. A reportar al 911 casos de menores trabajando o en situación de vulnerabilidad. Ante el avistamiento de un menor trabajando o en una situación de vulnerabilidad, Sipinna insta a la población y a los sectores educativos a no ser cómplices por omisión. El protocolo oficial dicta que cualquier ciudadano, maestro o director de escuela debe reportar inmediatamente al 911 o acudir a la Procuraduría del DIF. “Tenemos que generar la costumbre de hablar al 911, de no grabar video. Vemos un hecho y grabamos video en lugar de levantar el teléfono y reportar el acto”, lamentó. Serrano Carreón subrayó que el interés superior de la niñez debe estar por encima de cualquier otro criterio. Finalmente, la funcionaria hizo un llamado a la empatía ciudadana para que cada adulto se convierta en un garante de los derechos de la infancia. “Es un momento de replantearnos la importancia de convertirnos en el adulto que nos hubiera gustado tener cuando fuimos niños”, concluyó.

Elisa de Fátima Serrano Carreón, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes Municipal.