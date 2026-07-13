$!Trabajo no remunerado y dependencia económica frenan avance de mujeres en Sinaloa: IMCO

A pesar de registrar avances en educación, acceso a servicios de cuidado infantil y participación económica femenina, Sinaloa continúa enfrentando obstáculos que limitan la autonomía económica de las mujeres, principalmente por la desigual distribución del trabajo doméstico y de cuidados, la dependencia de ingresos y la inseguridad, de acuerdo con el informe Estados #ConLupaDeGénero 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad.

El estudio ubica a Sinaloa en la posición 17 nacional, con una calificación de 51.8 puntos, dentro del nivel de desempeño medio.

Además, la participación económica de las mujeres en la entidad alcanzó el 46.6 por ciento al cierre de 2025, por encima del promedio nacional, que fue de 45.7 por ciento.

Sin embargo, el reporte advierte que el principal rezago del Estado se encuentra en la distribución del trabajo no remunerado. El 63.3 por ciento de las horas adicionales que las mujeres dedican semanalmente a labores domésticas y de cuidados, respecto a los hombres, coloca a Sinaloa en el lugar 31 del País, siendo una de las entidades con peor desempeño en este indicador.

Esta carga de trabajo representa una de las principales barreras para que más mujeres puedan incorporarse o permanecer en el mercado laboral, pues reduce el tiempo disponible para acceder a un empleo remunerado, capacitarse o emprender un negocio, de acuerdo al IMCO.

En materia de autonomía económica, el IMCO también identifica que el 30.2 por ciento de las mujeres de 15 años y más depende de ingresos generados por otras personas, porcentaje que ubica a la entidad en el lugar 28 nacional.

A ello se suma que el 28.2 por ciento de las mujeres ocupadas vive en condiciones de pobreza laboral, es decir, que aun teniendo un empleo sus ingresos no alcanzan para adquirir la canasta alimentaria básica.

Otro de los desafíos señalados por el informe es la inseguridad en el transporte público.

El 31.5 por ciento de las mujeres declaró haber dejado de utilizar este servicio por temor a ser víctima de algún delito, indicador que coloca a Sinaloa en la posición 27 entre las entidades del País.

El documento también muestra rezagos en otros indicadores relacionados con la permanencia laboral.