Trabajo territorial de legisladores de Morena no es campaña anticipada afirma Graciela Domínguez

La Diputada federal de Morena por Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, aseguró que el trabajo territorial que realizan legisladores del partido no corresponde a actos anticipados de campaña, sino a un compromiso asumido con la ciudadanía para mantener presencia en las comunidades.

Sus declaraciones se dieron al ser cuestionada por la denuncia presentada por el PAN Sinaloa ante el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa contra la Senadora de Morena Imelda Castro Castro por presuntos actos anticipados de campaña.

Domínguez Nava sostuvo que existe una interpretación equivocada por parte de la oposición sobre las actividades que legisladores de Morena realizan fuera de los períodos de sesión.

Afirmó que, a diferencia de prácticas del pasado, las visitas a comunidades no se limitan a momentos electorales.

“La oposición se está confundiendo. Nosotros no hacemos nuestro trabajo como en el pasado. ¿Qué sucedía antes? Que los diputados y senadores del PRI y del PAN no iban a territorio. Solamente acudían en en momentos electorales.... a invitarlos a reuniones para pedirles voto”, señaló.

“Hemos regresado y estamos regresando y lo vamos a seguir haciendo aunque esto se confunda con que son trabajos preelectorales, campañas anticipadas, no es eso. Nosotros hemos renovado un compromiso con nuestro partido de hacer un trabajo territorial los días que no estemos en sesión”.

Indicó que los legisladores federales y locales de Morena acordaron mantenerse en territorio como parte de su labor cotidiana, tanto para informar sobre temas como el presupuesto federal como para recoger inquietudes de los ciudadanos.

“Los senadores, diputados federales, diputados locales hemos hecho el compromiso de mantener en territorio. Primero, porque la gente así lo pide, esa es la forma más eficiente de estar cerca de la gente”, comentó.

“Yo creo que no es un tema de imagen personal, es un proyecto. Nosotros estamos comprometidos con un proyecto y si nosotros no atendemos a los ciudadanos, estaríamos fallándole al proyecto”, agregó.

Respecto a la denuncia presentada por el PAN ante el IEES contra la senadora Imelda Castro, la diputada recordó que no es la primera vez que la oposición utiliza este tipo de recursos legales.

“A veces se acude a esos mecanismos por otras intenciones, otras estrategias”, dijo.

“En sí, lo que interesa es afectar al movimiento y a quienes formamos el movimiento por eso yo confío en que nuestra compañera Imelda va a atender la denuncia que se hizo, en los términos legales como lo hemos hecho siempre”.

El 12 de noviembre el PAN en Sinaloa denunció a Imelda Castro Castro de realizar actos anticipados de precampaña y campaña, al presentar 127 eventos documentados con fotografías y videos. El partido también solicitó investigar el origen de los recursos utilizados.

Al ser cuestionada sobre aspiraciones para 2027, Domínguez Nava señaló que aún no es momento de hablar de candidaturas, pero reconoció que participará cuando el proceso interno sea abierto.

Recordó que por criterios de paridad es posible que Morena postule a una mujer en Sinaloa.

“Nos vamos a apuntar en su momento”, expuso.