Trabajos en nueva planta potabilizadora dejarán sin agua a más de 100 colonias en Culiacán el próximo martes

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán anunció que suspenderá el suministro de agua en la zona sur poniente de la ciudad debido a trabajos de reemplazo de válvulas vinculados a la construcción de la nueva Planta Potabilizadora Sur Poniente.

La paramunicipal informó que los trabajos comenzarán a las 6:00 horas del martes 9 de diciembre, por lo que más de 100 colonias se quedarán sin servicio durante varias horas.

El restablecimiento está previsto para la mañana del miércoles 10.

Entre las zonas afectadas se encuentran Adolfo López Mateos, Infonavit Barrancos, Las Mañanitas, Loma Bonita, Los Patios Residencial, Paseos del Rey, Real del Valle, Villa Bonita, Villas del Sol, Santa Fe, Santa Laura, San Isidro, San Benito, Urbivilla del Roble, así como diversas colonias y fraccionamientos del norte, sur y poniente de la ciudad.

La Japac pidió a la población tomar previsiones. Además, señaló que dispondrá de pipas para atender situaciones de emergencia en hospitales y clínicas.

Asimismo, puso a disposición los números Aquatel 073 y WhatsApp 6671-100-0406 para aclarar dudas o recibir reportes.