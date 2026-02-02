$!Traduce UAS la Carta de la Tierra al yoreme-mayo para fortalecer la inclusión y el rescate lingüístico

La Universidad Autónoma de Sinaloa realizó la traducción de los 16 principios de la Carta de la Tierra al idioma yoreme-mayo, informó la maestra Margot Lugo Machado, quien encabezó la acción. La colaboradora recordó que, en el marco de la conmemoración del aniversario 25 de la Carta de la Tierra, se presentó un libro que traduce sus principios y valores a diferentes lenguas de México (principalmente del centro del país).

Por ello, se propuso realizar desde la universidad la versión en las lenguas nativas del Estado. “Lo primordial es el rescate del idioma. La Universidad está comprometida, desde su Plan de Desarrollo Institucional, con esta visión humanista y de inclusión. En el caso de ADIUAS, buscamos que los jóvenes de la comunidad indígena hablen su lengua y se sientan seguros”, señaló. “A veces se sienten relegados o con menor valor como personas; al impulsar el rescate del yoreme-mayo, les otorgamos un estatus donde se reconoce que es valioso conservar sus tradiciones, idioma y costumbres. La doctora Sofía está muy comprometida y es insistente en que logremos esta tarea”.