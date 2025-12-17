Traerá la Navidad dos capibaras más al Zoológico de Culiacán; ya adecuaron las jaulas

Con la Navidad, dos nuevos capibaras llegarán al Zoológico de Culiacán, en donde ya se amplió el hábitat para recibirlos, informó el Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil.

Para recibirlos, tanto el Zoológico como la Comuna preparan dinámicas parecidas a otras adoptadas con la llegada de nuevos especímenes, como con los hipopótamos y los cuatro nuevos tigrillos que también llegaron este año.

“El próximo sábado vamos a darles la bienvenida a dos nuevos capibaras que se incorporan a la familia del zoológico, hicimos unas adecuaciones en cuanto a los espacios del Zoológico para juntar un par de jaulas o espacios y hacer más grande un área para que habiten estos dos nuevos compañeros”, señaló Gámez Mendívil.

“Son capibaras casi bebés, tienen seis meses de nacidos y vamos a generar todo el formato para que los niños y los niños puedan interactuar con estos capibaras, además de ponerlos los nombres, etcétera, para que nos sintamos que estamos dándoles la bienvenida, y sumarlos a la familia del Zoológico”.

El Zoológico, recalcó, es un tema familiar, es parte de nuestro patrimonio.

También recordó que a lo largo de este 2025 se han realizado varias adecuaciones con una inversión importante, aunque no precisó cuánto.

“... le dimos la bienvenida a dos nuevos hipopótamos, hicimos también una dinámica, también cuando recibimos a los nuevos tigritos, que fueron cuatro, que nacieron ahí, que hicimos ahí un show musical, etcétera”, agregó.

“Ahora, para darles la bienvenida a estos dos nuevos capibaras, en el marco de la Navidad, de la convivencia, que la familia sepa, los abuelos, las mamás, los papás, quien sea, que ahora que vamos a estar de vacaciones, que hay un espacio, que hay una oportunidad especial, única, para poder conocer a estos capibaras y vamos a tener la oportunidad de interactuar con ellos”.