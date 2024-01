Ximena con X acudió esta tarde a las oficinas del Registro Civil para tramitar una nueva acta de nacimiento con su nueva identidad de género cuando fue agredida por personal de la Unidad de Servicios Estatales.

Además de sufrir de discriminación, Ximena con X, como se identifica, fue sacada por la fuerza luego de la negativa de los funcionarios de atenderla y exigir que se notificara el rechazo a su trámite por escrito.

“... Fue sacada por la fuerza de dicha institución pública luego de que exigiera se le notificara por escrito la negativa de la Directora del Registro Civil Margarita Villaescusa Rojo los motivos legales por los cuales no puede solicitar ante dicho órgano el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género”, explica en una narrativa el colectivo Recuper Arte en su fanpage de Facebook.

“Además, la antes mencionada sostuvo una conducta de discriminatoria hacia Ximena con X luego de manifestar su solicitud de manera formal”.

Según Recuper Arte el caso de Ximena con X ya fue canalizado a la Secretaría de las Mujeres, sin embargo la ofendida se quedó en las afueras del Registro Público para realizar un plantón como protesta.

”Como manifestación me quedaré en el mismo lugar donde me dejaron cuando me arrastraron para sacarme de la oficina”, señaló Ximena a Noroeste.

El colectivo exige que se respeten y garanticen sus derechos humanos, se le repare el daño correspondiente tanto por ser objeto de discriminación como de lesiones al momento del forcejeo.