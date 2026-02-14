Transcurre Carnaval de Mazatlán con saldo blanco y ‘buena’ participación ciudadana: Gobierno de Sinaloa

Con saldo blanco y con una “buena” participación ciudadana ha transcurrido el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 tras dos días de celebración, aseguró el Subsecretario de Gobierno, Rodolfo Jiménez López.

Destacó la implementación de un operativo de seguridad coordinado por el Gobierno federal y estatal para que las actividades se desarrollen con “normalidad”.

Además, aseguró que el sector hotelero registra una ocupación de un 93 por ciento.

“Vamos bien, hay buena participación de la ciudadanía en los eventos que se han realizado”.

“Estamos a un 93 por ciento de ocupación hotelera, el saldo hasta hoy es blanco, coordinado todos los esfuerzos, tanto de la Federación, del Estado, para que esto transcurra con normalidad”.

El funcionario aseguró que las carreteras cuentan con vigilancia permanente para garantizar la seguridad de quienes se trasladan a la celebración.

“Totalmente. Hay seguridad y coordinación permanente”, dijo.

Invitó además a los sinaloenses a participar y disfrutar del Carnaval con normalidad, manteniéndose atentos únicamente a las indicaciones oficiales.

“A participar a vivir con normalidad, el ambiente que se vive y este estar atento nada más a las indicaciones oficiales”.