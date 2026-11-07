Transcurre sin quejas formales primera semana de restricción de celulares en escuelas de Sinaloa: SEPyC

Sin quejas formales de padres de familia y con cambios en la convivencia de los estudiantes, transcurrió la primera semana de aplicación de la restricción del uso de teléfonos celulares en escuelas de Sinaloa, informó la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla.

Aclaró que la medida no representa una prohibición general de los dispositivos, sino una restricción de su uso en los espacios educativos.

“Yo he escuchado buen ánimo de los padres y madres de familia. Hay quien, una minoría, que disiente de la medida, es respetable; sin embargo, hay que entender que esto es por el bienestar de nuestras adolescentes”, expresó.

La medida comenzó a aplicarse el martes 3 de noviembre en todo el País, como parte de una disposición de la Secretaría de Educación Pública federal que busca reducir las distracciones, favorecer la concentración de los alumnos y fortalecer la convivencia escolar.

En educación básica, la regulación contempla restringir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos durante la jornada escolar, incluidos los recreos, salvo excepciones relacionadas con actividades pedagógicas o situaciones extraordinarias. En media superior y superior se contemplan disposiciones diferenciadas.

Félix Niebla aseguró que, durante los primeros días de implementación, no han recibido inconformidades formales, aunque sí han escuchado comentarios de algunas familias.

“Pero no hemos tenido ninguna queja que se haya presentado, hemos escuchado expresiones de algunos padres de familia, pero no han pasado de una expresión”, sostuvo.

Explicó que la disposición fue resultado de un proceso de socialización nacional en el que participaron pedagogos, investigadores especializados en tecnología, psicólogos y psiquiatras.

De acuerdo con la funcionaria, alrededor del 80 por ciento de las respuestas en las consultas respaldó la restricción de los teléfonos celulares.

Sobre los primeros resultados, mencionó que durante sus recorridos por diferentes planteles ha observado mayor convivencia entre los estudiantes, quienes ahora aprovechan los recreos para practicar deportes, bailar y realizar actividades artísticas.

“Cuando salían al recreo estaban más aislados, estaban en su teléfono solitos, y hoy tienen mayor convivencia entre ellos”, afirmó.

Félix Niebla agregó que la intención también es recuperar el hábito de la lectura y mejorar la atención de los estudiantes durante las clases, al evitar que estén pendientes de las notificaciones y otras distracciones de sus teléfonos.

“Yo creo que los vamos a ver muy palpables, porque en la medida que los jóvenes no tengan una distracción, no estén pendientes de esas notificaciones que les llegan en el teléfono, van a estar más atentos de recepcionar los aprendizajes”.