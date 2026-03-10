$!Transforma Ayuntamiento de Culiacán puente de la Álvaro Obregón con limpieza, iluminación y mejoras urbanas

Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán llevaron a cabo labores de limpieza y rehabilitación en el puente de la Prolongación Álvaro Obregón Sur, en el cruce con el Bulevar Guillermo Prieto, conocido como Bulevar Las Minas, hasta la Avenida Argentina, en la Colonia Francisco I. Madero. Estas acciones, según informó el Gobierno Municipal, son parte de los trabajos para mejorar la imagen urbana y fortalecer la seguridad en espacios públicos.





Ambos puentes, en sus dos sentidos, son intervenidos por cuadrillas de la Dirección General de Servicios Públicos, que actualmente realizan trabajos de limpieza total en el área, así como la instalación de lámparas tipo reflector para mejorar la iluminación en la zona del bajo puente. También se llevaron a cabo labores de desazolve del canal pluvial ubicado en el lugar, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones la infraestructura hidráulica y prevenir acumulaciones de agua.





Posteriormente, se contempla la plantación de árboles, el retiro de grafiti, así como el pintado de líneas viales y pasos peatonales tipo cebra, con lo que se busca mejorar el entorno urbano y favorecer una movilidad más segura para peatones y automovilistas. Durante un recorrido de supervisión, el director general de Servicios Públicos del Ayuntamiento, Luis Méndez Arregui, destacó que con esto se busca dignificar los espacios públicos, embellecer la ciudad y garantizar una iluminación adecuada que contribuya a la seguridad de las y los culiacanenses.