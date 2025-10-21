Tránsito asesinada en Culiacán tenía un hijo y se analiza incorporarlo al programa de apoyo para huérfanos por feminicidio

La Secretaría de las Mujeres en Sinaloa informó que se mantiene a la espera de la clasificación oficial del asesinato de la agente de Tránsito Municipal Iris Irene, a fin de determinar si su hijo podrá ser incorporado al Programa de Apoyo a Hijas e Hijos de Víctimas de Feminicidio.

La Secretaria Ana Francis Chiquete Elizalde señaló que el caso está siendo revisado en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Atención Integral a Víctimas, y confirmó que el Gobierno Municipal también participa en el seguimiento.

Chiquete Elizalde explicó que, conforme al protocolo estatal, las investigaciones por la muerte violenta de una mujer inician bajo la hipótesis de feminicidio, sin embargo, añadió que la Secretaría solo puede activar el programa cuando la Fiscalía emite la clasificación oficial del delito por escrito.

“Estamos pendientes de la determinación de la Fiscalía para revisar si este caso puede ingresar al programa”, indicó.

Señaló que cuentan con información preliminar de que la agente fallecida era madre de un menor de edad, pero reiteró que deberán esperar la notificación formal para proceder.

El ataque ocurrió el viernes 17 de octubre en el fraccionamiento San Rafael, en Culiacán, cuando dos agentes de Tránsito Municipal fueron agredidos con disparos de arma de fuego mientras se encontraban a bordo de una patrulla oficial. La agente Iris Irene perdió la vida en el lugar.

La Secretaría de las Mujeres informó que continuará dando seguimiento institucional al caso y que, una vez que la Fiscalía determine la clasificación jurídica del homicidio, se definirá si el menor puede acceder a los apoyos previstos en el programa estatal.