Transparencia en Sinaloa detecta fallas en portales de transparencia de municipios

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa detectó fallas en los portales de transparencia de los municipios y trabaja con los ayuntamientos para habilitar micrositios alternos donde la ciudadanía pueda consultar información pública.

Sandra Guadalupe Angulo Cázarez, titular de la dependencia explicó que actualmente realizan un diagnóstico de los portales municipales para conocer sus condiciones y determinar cuántos ayuntamientos cuentan con estos espacios alternativos de consulta.

“Se ha hecho un análisis y un diagnóstico y hemos detectado que sí tienen algunas fallas en los portales de transparencia, pero los estamos orientando para que ellos establezcan micrositios aparte para que cuando tenga falla la plataforma, ellos puedan subir esa información y que cualquier ciudadano pueda revisarla en esos sitios”, señaló.

Indicó que la revisión comprende a todos los municipios de Sinaloa y que esperan obtener resultados en los próximos días.

Los micrositios permitirían mantener disponible la información gubernamental que los ayuntamientos están obligados a publicar por ley, incluso cuando la Plataforma Nacional de Transparencia presente problemas técnicos o intermitencias.

La funcionaria detalló que el Gobierno estatal ya implementó esta medida en 59 dependencias, cuyos micrositios sirven como una vía alterna para consultar la información pública.

La Secretaría busca que los municipios adopten el mismo mecanismo para facilitar el acceso ciudadano a la información, aunque todavía no cuenta con cifras sobre cuántos ayuntamientos han habilitado sus espacios alternativos.

“Tenemos 59 dependencias que tienen sus micros sitios, es decir, que si no pueden entrar a la Plataforma Nacional de Transparencia, porque a veces presenta fallas o intermitencias, acudan a los micros sitios”.

En cuanto a posibles quejas por falta de transparencia en los gobiernos municipales, la titular afirmó que hasta el momento no han recibido denuncias formales por este motivo.

“No hasta la fecha no tenemos ninguna ninguna denuncia formalmente presentada”.