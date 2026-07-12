Transporte público mantendrá rutas durante vacaciones; aprovecharán para rehabilitar camiones

Con el inicio del periodo vacacional de verano, la Dirección de Vialidad y Transportes del Estado prevé mantener prácticamente sin cambios la operación del transporte público urbano, pese a la disminución de pasajeros por la conclusión del ciclo escolar.

El director de Vialidad y Transportes, Marco Osuna Moreno, informó que la dependencia sostendrá una reunión con concesionarios para definir la estrategia de operación durante las vacaciones, aunque adelantó que no se contempla una reducción importante en el parque vehicular.

“Vamos a seguir prestando el servicio de igual manera. Cuando mucho saldría uno o dos camiones por ruta, porque vamos a entrar en una etapa de repotencializar unidades para que cuando empiece el ciclo escolar 2026-2027 estén en las mejores condiciones”, explicó.

Detalló que el objetivo es aprovechar el receso escolar para realizar trabajos de mantenimiento y rehabilitación a las unidades, además de fortalecer el equipamiento con aire acondicionado y cámaras de videovigilancia.

Actualmente, indicó, el 77 por ciento de los camiones cuenta con aire acondicionado y la intención es conservar ese porcentaje e incrementarlo.

Osuna Moreno reconoció que durante las vacaciones disminuye el número de usuarios debido a que los estudiantes dejan de utilizar el servicio diariamente.

“Al no haber estudiantes, obviamente baja el aforo”, comentó.

Sobre las credenciales de descuento para estudiantes, señaló que los trámites para obtener las nuevas credenciales se reanudarán una vez que inicie el próximo ciclo escolar.

Explicó que las credenciales actuales dejan de tener vigencia al concluir el ciclo escolar, aunque los estudiantes cuentan con un periodo de gracia durante el primer mes del regreso a clases para realizar el trámite de renovación.

En cuanto a los tiempos de espera, señaló que podrían registrarse ligeros ajustes por la salida temporal de algunas unidades para mantenimiento.

“Si una ruta pasaba cada siete minutos, a lo mejor ahora va a ser cada diez minutos; no es mucho lo que variaría”, dijo.

El funcionario recomendó a los usuarios que continuarán utilizando el transporte público durante las vacaciones salir con algunos minutos de anticipación para evitar contratiempos.