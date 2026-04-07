$!Transportistas anuncian tregua tras represión y productores agrícolas mantienen bloqueos

En una jornada marcada por la incertidumbre y la tensión en las carreteras del país, la Asociación Nacional de Transportistas anunció la suspensión momentánea de sus movilizaciones debido a la violencia estatal sufrida en diversas regiones, sin embargo, el sector agrícola parece no seguir el mismo rumbo.

Martín Lim, vocero de Campesinos Unidos, informó que las tomas de casetas y puntos estratégicos continúan sin cambios.

“Nosotros estamos aquí en la Platan, lo que es en el Pisal”, compartió Martín Lim.

A través de un comunicado urgente firmado por su Presidente, David Esteves Gamboa, la Antac denunció que su lucha no es económica, sino una exigencia moral basada en la supervivencia.

Los transportistas exigen seguridad en las carreteras, condiciones justas para operar y precios adecuados en los combustibles.

El organismo señaló con indignación que, mientras la autoridad suele estar ausente ante el crimen organizado, ha reaccionado con violencia en estados como Tlaxcala, Veracruz y Chihuahua para reprimir a los manifestantes.

Ante este escenario, la asociación decidió detener las movilizaciones de manera temporal para garantizar la integridad de sus integrantes, advirtiendo que en los próximos días convocarán a nuevas acciones.

El comunicado informó que el día que transitar por el país deje de ser una sentencia de riesgo, ese día cesarán las protestas, enfatizando que su principal reclamo es el derecho a volver a casa.