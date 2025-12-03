Transportistas de Culiacán condicionan ampliación de horarios nocturnos a que comercios del Centro extiendan su operación

La Federación de Autotransportes del Estado de Sinaloa expresó su disposición para extender el servicio de transporte público en el Centro de Culiacán durante la temporada decembrina, siempre que exista un acuerdo conjunto con comerciantes y autoridades para mantener actividades hasta más tarde.

Joel Camacho González, presidente de la FAES, explicó que el gremio está preparado para mantener unidades en circulación durante horarios nocturnos, pero advirtió que esta medida solo puede aplicarse si los establecimientos del Centro prolongan su operación y se generan condiciones que atraigan a la ciudadanía durante la noche.

“Tenemos plena disposición de participar en todo lo que podamos, pero siempre y cuando los demás actores también hagan lo suyo. Antes la gente andaba comprando hasta las 10 de la noche; necesitamos que recuperen esa seguridad de que los comercios van a estar abiertos”, señaló.

El dirigente explicó que los transportistas se mantienen a la espera de los acuerdos que resulten de las reuniones sostenidas entre autoridades municipales y representantes del sector comercial, donde se evalúan acciones para reactivar el movimiento en el primer cuadro durante diciembre.

De acuerdo con Camacho González, la participación del Ayuntamiento será clave para comunicar cualquier esquema que se establezca.

“Ellos cuentan con muchos medios para hacerlo público. Es importante que la gente sepa que se está haciendo un esfuerzo conjunto”, añadió.

Actualmente, explicó, el Centro de Culiacán queda prácticamente vacío después de las 19:00 horas, lo que dificulta el despliegue de unidades si no hay actividad comercial ni afluencia peatonal.

Aun así, insistió en que el sector transportista está listo para integrarse a una estrategia integral si los distintos actores acuerdan extender sus horarios.

Llamó a la ciudadanía a aprovechar el servicio durante la temporada decembrina.

“El servicio está garantizado. Lo que queremos es trabajar y servirle a la sociedad”, afirmó.