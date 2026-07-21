Transportistas descartan nuevas concesiones; rutas en Sinaloa ya están saturadas, afirma Federación

La Federación de Autotransportes de Sinaloa consideró que actualmente no es conveniente otorgar nuevas concesiones para el transporte público, al asegurar que la mayoría de las rutas ya se encuentran cubiertas y que el principal reto del sector es enfrentar la disminución en la demanda de pasajeros.

Joel Camacho, dirigente de la organización, explicó que la prioridad de los concesionarios es mantener la operación de las rutas existentes y adaptarlas al crecimiento urbano, antes que incorporar nuevas unidades al servicio.

“La mayor parte de las rutas está saturada ya el servicio. Ahorita, con el tema de que ha estado bajando mucho el pasaje, nosotros andamos buscando otras alternativas, pero permisos nuevos no, definitivamente no creo que sea conveniente”, expresó.

Incluso, indicó que en algunos municipios como Mazatlán el gremio ha solicitado que se mantenga cerrada la entrega de permisos para evitar una sobreoferta del servicio.

“En algunas partes, en Mazatlán, estamos pidiendo que se cierre la zona para que ya no se otorguen permisos. No se han otorgado, pero sí queremos que nos ayuden con eso”, comentó.

En lugar de incrementar el número de concesiones, explicó que trabajan junto con la Dirección de Vialidad y Transportes en ajustar las rutas para atender los nuevos desarrollos habitacionales y reforzar el servicio donde haga falta.

“Lo que tenemos que hacer es hacer más con menos o con lo mismo. Una alternativa puede ser reeditar las rutas. El director ha estado muy pendiente de ese tema y todos los dirigentes del transporte hemos estado trabajando en buscar la manera”, señaló.

Camacho reconoció que la actividad del transporte público atraviesa uno de sus momentos más complicados debido a la disminución constante de usuarios, situación que calificó como inédita.

“Esto que está sucediendo ahorita, la falta de pasaje, es algo inédito. Nunca lo habíamos sentido de esta forma”, afirmó.

Explicó que el inicio del periodo vacacional del Gobierno del Estado agrava la situación, ya que una parte importante de los usuarios del transporte corresponde a trabajadores del sector público.

“Ahorita precisamente que empiezan las vacaciones del Gobierno del Estado siempre ha sido un periodo muy malo para el transporte porque deja de funcionar el aparato burocrático y muchos son clientes de nosotros”, dijo.

El dirigente atribuyó también la reducción en el flujo de pasajeros a la disminución de la actividad económica, reflejada en el cierre de comercios.

“Si usted va al centro se va a dar cuenta de que hay un gran número de locales cerrados. Antes eran centros de trabajo, eran centros de compras, y ahorita el centro está completamente inactivo. Todos esos temas nos han golpeado mucho”, sostuvo.

Pese al panorama, aseguró que durante el periodo vacacional no se suspenderá el servicio de transporte público.

Explicó que, como ocurre cada temporada de menor demanda, se ampliarán los tiempos de espera entre unidades y algunas serán retiradas temporalmente para realizar labores de mantenimiento.

“Siempre ampliamos un poquito la frecuencia de paso. Incluso se sacan algunas unidades para repararles algunos desperfectos, pero quiero dejar muy puntualizado esto: nunca dejar sin servicio una ruta. Siempre va a haber servicio; un poco más ampliada la frecuencia de paso, pero siempre garantizado el servicio”, concluyó.