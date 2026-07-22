$!Transportistas garantizan servicio durante vacaciones pese a caída histórica de pasajeros

A pesar de enfrentar una de las temporadas con menor demanda de usuarios en los últimos años, el transporte urbano en Sinaloa mantendrá la cobertura de todas sus rutas durante el periodo vacacional de verano, aseguró la Federación de Autotransportes del Estado de Sinaloa. El presidente del organismo, Joel Camacho González, informó que los concesionarios realizarán ajustes en las frecuencias de paso de las unidades, como ocurre tradicionalmente durante las vacaciones, pero garantizó que el servicio continuará prestándose en todas las rutas del Estado. “Comúnmente, siempre en estas épocas o cualquier época de vacaciones, nosotros lo que hacemos es ampliar un poquito la frecuencia de paso. Incluso se sacan algunas unidades, se aprovechan para repararles algunos desperfectos”, explicó.





No obstante, subrayó que estos ajustes no significan la suspensión del servicio. “Sí quiero dejar muy puntualizado esto: nunca dejar sin servicio una ruta. Siempre va a haber servicio. Un poco más ampliado el tema de la frecuencia de paso, pero siempre garantizado el servicio”, afirmó. Camacho González reconoció que el sector atraviesa un escenario atípico debido a la disminución en el número de pasajeros, situación que se ha agravado por la baja actividad económica registrada en diversas zonas comerciales y de servicios. “Esto que está sucediendo ahorita, la falta de pasaje y eso, es algo inédito. Nunca lo habíamos sentido de esta forma en estos tiempos”, expresó.