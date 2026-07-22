$!Transportistas garantizan servicio durante vacaciones pese a caída histórica de pasajeros

A pesar de enfrentar una de las temporadas con menor demanda de usuarios en los últimos años, el transporte urbano en Sinaloa mantendrá la cobertura de todas sus rutas durante el periodo vacacional de verano, aseguró la Federación de Autotransportes del Estado de Sinaloa.
El presidente del organismo, Joel Camacho González, informó que los concesionarios realizarán ajustes en las frecuencias de paso de las unidades, como ocurre tradicionalmente durante las vacaciones, pero garantizó que el servicio continuará prestándose en todas las rutas del Estado.
“Comúnmente, siempre en estas épocas o cualquier época de vacaciones, nosotros lo que hacemos es ampliar un poquito la frecuencia de paso. Incluso se sacan algunas unidades, se aprovechan para repararles algunos desperfectos”, explicó.
No obstante, subrayó que estos ajustes no significan la suspensión del servicio.
“Sí quiero dejar muy puntualizado esto: nunca dejar sin servicio una ruta. Siempre va a haber servicio. Un poco más ampliado el tema de la frecuencia de paso, pero siempre garantizado el servicio”, afirmó.
Camacho González reconoció que el sector atraviesa un escenario atípico debido a la disminución en el número de pasajeros, situación que se ha agravado por la baja actividad económica registrada en diversas zonas comerciales y de servicios.
“Esto que está sucediendo ahorita, la falta de pasaje y eso, es algo inédito. Nunca lo habíamos sentido de esta forma en estos tiempos”, expresó.
El dirigente explicó que cada año las vacaciones representan una reducción en la demanda debido a la suspensión de actividades escolares y al periodo de descanso de trabajadores del Gobierno del Estado, quienes constituyen una parte importante de los usuarios del transporte urbano.
“Ahorita precisamente que empiezan las vacaciones del Gobierno del Estado, siempre ha sido un 15 días muy malos para el transporte porque deja de funcionar el aparato burocrático y muchos son clientes de nosotros”, comentó.
Sin embargo, señaló que en esta ocasión la disminución del flujo de pasajeros se suma a un contexto económico que ya había reducido la movilidad en distintas ciudades del estado, por lo que anticipó que el actual periodo vacacional podría convertirse en uno de los más complicados para el gremio.
“Yo considero que esta temporada va a ser una de las más duras para nosotros, porque se ha caído mucho el flujo de pasaje”, sostuvo.
Como ejemplo, mencionó la disminución de la actividad comercial en el centro de Culiacán, donde numerosos establecimientos han dejado de operar, reduciendo con ello la cantidad de personas que utilizan diariamente el transporte público.
“Si usted va al centro y pega una andadita, se va a dar cuenta que hay un gran número de locales cerrados. Antes eran centros de trabajo, eran centros de compras y ahorita el centro está completamente inactivo”, señaló.
Agregó que la situación también se refleja en distintas colonias de la ciudad, donde diversos negocios han cerrado sus puertas, afectando la movilidad cotidiana y, por consecuencia, los ingresos de los concesionarios.
Pese a este panorama, Camacho González aseguró que el sector busca alternativas para mantener la operación del servicio y hacer frente a la disminución de usuarios.
“Tenemos confianza de que esto se pueda componer. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aguantarnos, hacer algunas alternativas que tenemos que hacer para soportar esto”, expresó.
El dirigente reiteró que, aunque las unidades pasarán con intervalos mayores mientras dure el periodo vacacional y algunas serán retiradas temporalmente para recibir mantenimiento, los usuarios seguirán contando con transporte en todas las rutas, ya que la prioridad del gremio es garantizar la movilidad de la población durante estas semanas.