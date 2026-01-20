Transportistas piden a Rocha Moya abrir mesa para revisar tarifa ante costos al alza

Dirigentes del transporte público en Sinaloa informaron que solicitaron una reunión urgente con el gobernador Rubén Rocha Moya para plantear la revisión de la tarifa, al señalar que el sector atraviesa una situación financiera complicada tras casi cuatro años sin ajustes, en un contexto de incrementos sostenidos en los costos de operación.

Durante una conferencia de prensa, el presidente de la Federación de Autotransportistas, Jorge Camacho, acompañado por Miguel Luna, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, expuso que el encarecimiento del combustible, lubricantes, refacciones y mano de obra ha reducido la capacidad de los concesionarios para mantener las unidades en condiciones óptimas.

Camacho explicó que no buscan fijar de antemano un monto de incremento, sino instalar una mesa técnica con autoridades estatales para revisar los números y construir una salida viable, tomando en cuenta la inflación acumulada de los últimos años.

Reconoció el impacto que cualquier ajuste tendría en los usuarios, pero advirtió que la falta de rentabilidad ha provocado una disminución significativa del servicio.

De acuerdo con los datos presentados, en Culiacán circulan actualmente alrededor de 600 camiones de un parque estimado de mil 600, debido a que entre 40 y 50 por ciento de las unidades permanece fuera de operación por falta de recursos para mantenimiento mayor, cuyos costos oscilan entre 80 mil y 100 mil pesos por unidad.

A ello se suma el aumento en el precio de los camiones nuevos, que se ha incrementado en más de un millón de pesos respecto a hace cuatro años.

Otro de los puntos que los transportistas prevén llevar a la mesa de diálogo es la tarifa preferencial para estudiantes, la cual no ha sido actualizada en más de una década.

Aunque reconocieron la postura del gobierno estatal de proteger a este sector, señalaron que la carga financiera ya no puede ser absorbida únicamente por los concesionarios, por lo que propondrán alternativas como esquemas de subsidio.

En materia de modernización, indicaron que cerca del 40 por ciento de las unidades cuenta con cámaras de videovigilancia, pero la falta de recursos ha frenado la cobertura total, así como la implementación de sistemas de pago electrónico y la renovación del parque vehicular.

Respecto a la seguridad, reconocieron que el servicio se ha mantenido pese a incidentes graves, incluidos ataques a unidades y afectaciones a usuarios, por lo que consideraron necesario que este tema también sea abordado con las autoridades estatales.

Los dirigentes confiaron en que el gobierno acceda al diálogo para alcanzar acuerdos que permitan actualizar la tarifa y sostener el servicio, al advertir que, de no atenderse la situación, el deterioro del sistema continuará impactando tanto a concesionarios como a usuarios.